18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinliklerle kutlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikler yarın saat 11.00’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in Lapta Huzurevi’ni ziyaretiyle başlayacak.

Bakan Saner yarınki ziyaretinde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nın açılışını yapacak.

Lefkoşa ve Lefke bölgelerinde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara 20 Mart Pazartesi günü saat 13.00’te Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yemek verilecek.

21 Mart Salı günü ise, Lapta Huzurevi-Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlılar, saat 13.00’te Merit Otel’de öğle yemeğinde olacak.

22 Mart Çarşamba günü, Güzelyurt bölgesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara Kaplıca Karadenizliler Restoran’da yemek verilecek. Yemek saat 13.00’te başlayacak.

İskele-Karpaz-Mehmetçik Bölgelerindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara ise 24 Mart Cuma günü Acapulco Otel’de öğle yemeği verilecek. Yemeğin başlama saati yine 13.00.

Yaşlılar haftasının son etkinliği ise 27 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Akdoğan-Mağusa bölgesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi’nden hizmet alan yaşlılara, Lord Palace Otel’de saat 13.00’te öğle yemeği verilecek.