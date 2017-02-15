Yaşlılara hizmet projesi hızla devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), uzun yıllardır sürdürdüğü ‘Yaşlılara Hizmet Projesi’ni geliştirerek devam ettiriyor.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı 65 Yaş ve Üzeri Üyelere Hizmet Birimi, tarafından verilen hizmetlerden 3 bine yakın üye faydalanırken, bu sayı her geçen gün daha da artıyor.

Önemli bir sosyal belediyecilik örneği olarak kabul edilen proje kapsamında sağlık hizmetlerinin yanı sıra, psikolog, kuaför ve sosyal kaynaşma imkânları sağlanıyor.

Hizmetler kapsamında birime üye yaşlıların her ay tansiyon ve şeker ölçümleri birime bağlı deneyimli hemşireler tarafından yapılırken, belirli periyotlarda kan örnekleri de alınarak hastanede tahlile gönderiliyor.

Bu tahlillerin de neticeleri yine üyelerin ikametgâhlarına bizzat teslim edilerek, isteğe bağlı olarak bilgilendirmede ve tavsiyelerde de bulunuluyor.

Birim bünyesinde bulunan kuaför de yine isteğe bağlı olarak üyelerin evlerine giderek saç kesimi, saç boyama ve saç bakımı yapıyor.

Birim bu tip hizmetlerin yanında yılın belli dönemlerinde farklı mekanlarda yemek organize ederek, sosyal bir kaynaşma ortamı sunuyor.

Yine zaman zaman kura ile belirlenen üyelere sürpriz tatil imkanları sağlanırken, anneler ve babalar günü başta olmak üzere yılın belli özel günlerinde üyelere hediye takdimi de yapılıyor.

Birimden yapılan açıklamada, resmi üye sayısının 2 bin 800’ü bulduğu ifade edilirken, Lefkoşa Belediye sınırları içinde ikamet eden, vatandaş olan ve 65 yaş üzeri olanların LTB’ye başvurması halinde üye olabileceğinin altı çizildi.

Yapılan açıklamada her gün 25 üyenin evlerinden aranarak tedavi için hastaneye götürüldüğü, tedavilerinin ardından ise yeniden evlerine bırakıldığı ifade edilirken, bu sayı haricinde diyaliz gören hastalara da aynı şekilde servis hizmeti sağlandığı belirtildi.