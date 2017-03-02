Yaşlılara yönelik moral etkinliğİ düzenlendi

Milli İradeye Saygı Platformu üyeleri, yaklaşan yaşlılar haftası nedeniyle Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlılara yönelik moral etkinliği düzenledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre etkinliğe Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlıları ziyaret ederek hatırlarını soran Sucuoğlu, görevli doktor ve hemşirelerden de hastaların sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında basına açıklamada bulunan Sucuoğlu, sağlığın doğumdan itibaren yaşamın sonuna kadar korunması gereken en temel unsur olduğuna dikkat çekti.

Özellikle yaşlılıkla birlikte sağlığın giderek bozulmaya başladığını dile getiren Sucuoğlu, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin tam da yaşamın bu döneminde devreye giren bir devlet kurumu olduğunu belirtti.

Merkeze gerçekleştirdiği her ziyaretten memnun ayrıldığını, bunun da verilmesi gereken hizmetin eksiksiz olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, bu durumdan hareketle görevli doktor ve hemşireleri kutladı.

Bakan Sucuoğlu, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne yoğun bir talep olduğunu da söyleyerek, gelen talebi karşılama anlamında ek bina yapılması ile ilgili kısa süre içerisinde Bakanlık olarak ihaleye çıkılacağının müjdesini de verdi.

SANCAR: “YAŞLILARI UNUTMAYALIM”

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar ise konuşmasında, yaşlıların hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini ve tüm halkımızın yaşlılara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Platform olarak böylesi bir etkinliği farkındalık yaratma adına yaptıklarını da ifade eden Sancar, yaşlılar ile konuşup dertleşmenin bile onlara çok büyük moral olduğunu belirtti.