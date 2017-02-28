"Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akkaya, uykunun ritmini olumsuz etkileyebileceği için yatakta kitap okumayı önermediklerini belirtti.

Akkaya, yaptığı açıklamada, yatarken kitap okuma alışkanlığının uykunun kaçmasına neden olabildiğini ifade etti. Cengiz Akkaya, şunları söyledi:

"Biz, 'Kitabınızı otururken okuyun ve uyuma saatiniz geldiğinde kitabı bırakıp yatın' diyoruz. 'Yatarken kitap okumayın' diyoruz. İnsan heyecanlı bir kitap okurken devam etmek istiyor. Oysa uykunun bir ritmi var. Hava kararınca 'melatonin' adını verdiğimiz bir hormon salgılanır vücutta ve uykuyu uyarır. Siz okumaya devam ettikçe bir süre sonra sistem de uyarı vermekten vazgeçer ve uykunuz kaçar. Bu noktada uykusuzluk sorunları ortaya çıkabilir."