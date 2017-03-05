Yatırımlar da göçü durduramadı

Duygu Alan

Kıbrıs’ta çözüm ve barış söylemleri dile gelmeye başladığından itibaren “Güzelyurt verilecek” söylemleri bir türlü bitmedi.

Güzelyurt’ta uzun yıllardan sonra yapılan bazı yatırımlar ekonomiyi durağan olmaktan kurtarsa da iç göçün önüne geçemiyor.

“Güzelyurt verilecek” söylemleri nedeni ile “Gelecek kaygısı” yaşayan gençler, bölgeden göç ediyor. Kentte nüfus gittikçe yaşlanıyor.

Ebeveynler üzülüyor

“Güzelyurt’u kaybedeceğiz”, “Evimizi kaybedeceğiz”, “Toprağımızı devredeceğiz” derken yıllarca kaybetme korkusu yaşayan gençler, bazı siyasilerin şimdilerde ağzına sakız ettiği “Güzelyurt verilemez, verilmeyecek” sözlerine de güvenmiyor.

“Gelecek kaygısı” taşıyan Güzelyurtlu gençler, geleceğini Yenikent’te, Lefkoşa’da, Girne’de kuruyor.

Güzelyurt’ta genç nüfus göçü, bölge ekonomisini olumsuz etkilerken bu duruma en fazla çocukları göç eden ebeveynleri üzüyor.

Güzelyurtlu gelecek garantisi istiyor

Güzelyurt’ta halk, “Güzelyurt verilecek” kaygısını tamamen yok edecek bir garanti istiyor.

Güzelyurt’taki belirsizlik sebebi ile evlatlarından ayrı kentlerde yaşamak zorunda kaldıklarından yakınan vatandaşlar, bu söylemlerin bölgede yatırımı engellemenin yanı sıra arazi, tarla ve evlerinin koçanlarının da değerini düşürdüğünden şikayet ediyor.

Güzelyurt halkı ne dedi?

Serkan Sukuşu: Halka garanti verilirse göç biter

“Kıbrıs’ta ne zaman çözüm ve barış söylemleri dile gelse, hemen ilk gündem konusu Güzelyurt oluyor. Yıllardır Güzelyurt verilecek söylemleri devam ediyor. Güzelyurt verilecekti, verildiydi söylemeleri bölgede halkı endişeye sürüklüyor. Yıllar içerisinde yüzlerce genç, gelecek korkusu nedeni ile Güzelyurt’tan göç etti. Şimdi ‘Güzelyurt verilmeyecek’ deniliyor ancak bu kez de halk güvenmiyor. Güzelyurt’tan göç devam ediyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu, Güzelyurt’un geleceği hakkında garanti verilmesidir. Bu garanti de yazılı bir belge üzerinde belirtilmelidir.”

Beliz Dağcan: Göçü bitirmek imkansız değil

“Güzelyurt’ta son zamanlarda bazı yatırımlar yapılsa da ‘Güzelyurt verilecek’ endişesi halen sürüyor. Belirsizlik Güzelyurt’ta göç sorununu da beraberinde getiriyor. Evlenenler, evlenecek olanlar Girne’ye, Lefkoşa’ya göç ediyor ve evlerini oralarda inşa ediyor. Güzelyurt’ta ikamet eden birçok kişi de çocuğunu Lefkoşa’da okullara yazdırıyor. Güzelyurt’taki bu belirsiz kentte ekonomiyi de dibe sürüklüyor. Göçün önüne geçilmesi ise imkansız değil. Eğer, halka ‘Bu topraklar sizin’ denilir, Güzelyurt’un Rum’a verilmeyeceğine garanti verirse belki gidenler geri gelmez ama yeni göçler de yaşanmaz.”

Mehmet Kemik: Yüzlerce genç bölgeden göç etti

“Yıllardır dile gelen ‘Güzelyurt verilecek’ söylemleri bölgede yıllarca yatırım yapılmasını engelledi. Yatırım yapılmayınca kentte gelişim de olmadı, yeni iş alanları yaratılamadı, işsizlik sorunu da ortaya çıktı. Güzelyurt’taki siyasi belirsizlik, ekonomide ciddi sorunları beraberinde getirirken genç nüfusun da göç etmesine neden oldu. Geleceğini Güzelyurt’ta görmeyen yüzlerce genç bölgeden göç etti. Güzelyurt’taki bu siyasi belirsizlik Güzelyurtlunun lehine olacak şekilde karara bağlanırsa göç sorununun ortadan kalkacağına inanıyorum.”

Mehmet Yılmaz: Esnaf resmen iflas etti, kent boşaldı

“Güzelyurt Rum’a verilecek diye kimse bölgeye yatırım yapmadı. Yüzlerce insan da geleceğini garanti altına alabilme düşüncesi ile bölgeden ağırlıklı olarak Lefkoşa olmak üzere başka kentlere göç etti. TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Güzelyurt’a ilişkin yapmış olduğu açıklama, biraz güven vermiş olsa gerek bölgede küçükten yatırımlar yapılmaya başlandı. 20 yıl önce bu yatırımlar yapılsaydı Güzelyurt şimdi cennet kent olurdu. Esnaf resmen iflas etti, kent boşaldı. Güzelyurt’un gelişmesi ve göç, ekonomi sorunlarının çözümlenmesi tamamen Güzelyurt’taki belirsizliğin giderilmesi ile mümkün.”

Ercan Kızılkaya: Siyasilerin söylemleri gençleri ikna etmedi

“Güzelyurt’un siyasi belirsizliği kentte gelişimi uzun yıllar engelledi. Yatırımcılar, Güzelyurt’a yatırım yapmaktan çekindi, yeni iş alanları yaratılmadı, mevcut iş yerlerinin birçoğu kapandı. Genç nüfus Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya, Girne’ye göç etti, kent nüfusu azaldı. Tüm bu sorunlar hem ekonomik hem de sosyal yapıyı bozdu. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve KKTC’de bazı siyasilerin ısrarla ‘Güzelyurt verilmeyecek’ söylemleri bölgede yatırım anlamında az da olsa hareketlilik getirdi ancak siyasilerin söylemleri gençleri ikna etmedi, göç devam ediyor. Güzelyurt’ta endişe sürüyor.”

Ali Dağman: Malımızın da kıymeti kalmadı

“Bazı siyasiler, son dönemlerde sıklıkla Güzelyurt’un Rum’a verilmeyeceğini ifade etse de bunun garantisi halen verilemiyor. Güzelyurt’taki siyasi belirsizlik devam ediyor. Güzelyurt halkı hala ‘Güzelyurt Rum’a verilecek’ endişesi taşıyor. Belki siyasilerin söylemleri birkaç yatırımcıyı ikna etti ve bölgede bazı yatırımlar yapılmasını sağladı ama genç nüfus göçünün önüne geçemedi. Çocuklarımız siyasilere güvenmiyor. Genler, geleceğini başka kentlerde kuruyor. Bu Güzelyurt verilecek söylemleri malımızın maddi değerini de düşürüyor. Bugün Güzelyurt’ta bir dönüm arsa 2 bin TL’den ancak alıcı buluyor.”