Yazıcı: "1.6 milyar TL’nin üzerinde katkı yaptık"

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı, ülkeye bugüne kadar 1.6 milyar TL’nin üzerinde katkı yaptıklarını belirterek, “Toplumdan aldığımızı yatırıma dönüştürüyor ve yeniden toplumla paylaşıyor, dijital değişim için kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’u ziyaret ederek yatırım projeleri hakkında bilgi verdi, iki kurumun işbirliği olanaklarını görüştü.

Yazıcı’ya ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış da eşlik etti.

“4.5G yeni bir dönem olacak”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü İsmet Yazıcı, ülkemizde 4.5G teknolojisine geçmek için fiber optik omurganın güçlendirilmesinin şart olduğunu belirterek, bu yönde de yatırıma hazır olduklarını vurguladı.

4.5G teknolojisi ile birlikte yeni bir dönemin başlayacağını ve bunun heyecanı içerisinde olduklarını anlatan Yazıcı, Kuzey Kıbrıs genelindeki tüm altyapılarını yenilediklerini anlatarak, “Hızımıza hız, kalitemize kalite katmaya devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın çalışmalarını ilgiyle izlediklerini belirten Yazıcı, ortak hedeflerinin, kamu yararına yatırım ve projeler üretmek olduğuna dikkat çekerek, “Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurulduğu günden itibaren toplumdan kazandığını yine toplumla paylaşmak gibi bir misyon edinmiştir. Teknolojiye yönelik ciddi yatırımlarımızın yanı sıra sadece sosyal sorumluluk alanına yatırımlarımız 10 milyon TL’yi aşmıştır” diye konuştu.

Dünyanın en ileri teknolojilerini adaya taşıdıklarını anlatan İsmet Yazıcı, ülkeye bugüne kadar 1.6 milyar TL’nin üzerinde katkı yaptıklarını, bu katkılarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

En yüksek internet hızını ülke geneline yaydıklarını hatırlatan Yazıcı, mobil iletişim ve teknolojinin olağanüstü hızla ilerlediğini, buna paralel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tüm kurumların dijital değişimine katkı için sorumluluk üstlenerek çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını sözlerine ekledi.

“İletişim teknolojimiz başarılı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasında iletişim ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Ülkemizde mobil iletişim ve teknoloji seviyesinin dünya standartlarında olduğunu anlatan Toros, “Yurt dışı deneyimlerim sonucu rahatlıkla söyleyebilirim ki benim ülkemdeki teknoloji çok daha iyi. İletişim teknolojimiz Güney Kıbrıs'tan da kat kat daha iyidir. İlk günden beridir müşterinizim, o günden bu yana takip ediyorum” diye konuştu.

4.5G teknolojisine yönelik çalışmaların taahhüt edildiği gibi ilerlemesi temennisini de dile getiren Fikri Toros, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnternet teknolojisi iş dünyası ve kamu perspektifi açısından çok önemlidir. Eğitimden turizme, bankacılıktan ticarete internet artık elzem hizmetlerden biridir. Teknoloji alanında popülizmden uzak bir yatırım planlaması ve düzenleme şarttır. Ülke koşullarını ve ölçeğini de dikkate alarak, prensipler ışığında ilkeli bir ilerleme kaçınılmazdır, yeni yatırımlara mutlaka destek sağlanmalıdır. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yatırım ve istihdama önemli katkısı vardır, dünyanın en ilerini teknolojilerini adamıza taşımak gibi bir misyon üstlenmiştir, bu anlamda, işbirliğini önemsiyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

Toros ayrıca internet hizmetlerinden vergi alınmaması gerektiğine de dikkat çekerek böyle bir iyileştirme sonrasında halkın çok daha iyi bir hizmet alacağını sözlerine ekledi.