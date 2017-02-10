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YDP Cumhurbaşkanı’ndan bilgi istedi

YDP Cumhurbaşkanı’ndan bilgi istedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), müzakereler konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan bilgi istedi.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), müzakereler konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan bilgi istedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iki tarafın üzerinde anlaştığı maddelerle ve KKTC’deki nüfusun tespiti konusunda iki soru yöneltti.

Sencer açıklamasında Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partilerin neden hâlâ Kıbrıs konusunda bilgilendirilmediğini de sordu.

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