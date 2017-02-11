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  3. YDP: “Cumhurbaşkanının görevi sadece müzakerelerden ibaret değildir”
YDP: “Cumhurbaşkanının görevi sadece müzakerelerden ibaret değildir”

YDP: “Cumhurbaşkanının görevi sadece müzakerelerden ibaret değildir”

Sencer, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevinin sadece müzakerelerden ibaret olmadığını söyledi.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevinin sadece müzakerelerden ibaret olmadığını söyledi.

Sencer bugün yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na Anayasal görevlerini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ülkedeki olumsuz icraatlardan kendini soyutlayamaz” ifadelerini kullandı.

Sunalp Derviş Sencer, 2016’dan 2017’ye sarkan müzakerelerin tıkanması halinde Cumhurbaşkanı’nın istifa etmesi gerektiğini savundu.

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