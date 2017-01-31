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  3. YDP, Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce başlanmasını istedi
YDP, Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce başlanmasını istedi

YDP, Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce başlanmasını istedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce başlanmasını istediğini bildirdi.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Güzelyurt bölgesine hastane yapımına bir an önce başlanmasını istediğini bildirdi.

YDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardan beri Güzelyurt bölgesinin devletten gerekli hizmeti alamadığı ve adeta üvey evlat durumunda kaldığı savunuldu. Açıklamada “Güzelyurt bölgesinin, bu şekilde cezalandırılması ve rant kavgası yüzünden hastanelerine bir türlü kavuşmalarının gecikmesi kabul edilemez bir durumdur” denildi.

Son günlerde sağlık sektöründe yaşanan olumsuzlukların ortada olduğu da ileri sürülen açıklamada devlet hastanelerinin halka hizmet veremez hale geldiği savunuldu.

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