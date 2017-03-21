YDP: "İktidara gelince Nevruz'u milli bayram ilan edeceğiz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Nevruz mesajı yayımladı.

Türk dünyası ile Orta Asya coğrafyasının asırlardan beri milli bir bayram olarak kutlamakta olduğu Nevruz’un ‘yeni gün’ anlamına geldiğini ifade eden YDP, Nevruz’un, tüm Türk Cumhuriyetleri, İran, Afganistan, Pakistan, Rusya, Ukrayna ve Kosova’da yüz milyonlarca insan tarafından resmi bir bayram olarak görkemli bir şekilde kutlanmakta olduğunu kaydetti.

Nevruz bayramına değişik anlamlar yüklense de bu bayramın; Hıristiyan, Yahudi ve Gök Tanrı dinine mensup Türk halklarının ortak kutladığı tek bayram olduğunu belirten YDP, Türkiye’de Ulu Önder Atatürk devrinde birkaç kez bayram olarak törenlerle kutlandıktan sonra kutlanmaktan vazgeçilen Nevruz’un KKTC’de “Mart Dokuzu” olarak kutlandığını savundu.

KKTC’de, Türk Dünyasının ortak bayramı olan Nevruz’un bayram ilan edilmediğini ileri süren ve bunu eleştiren YDP, kendi iktidarlarında yapılacak işlerden birisinin, Nevruz’u milli bir bayram olarak ilan ederek ülkeyi bu konuda Türk dünyası ile bütünleştirmek olacağını ifade etti.

YDP, Nevruz’un Türk coğrafyasına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.