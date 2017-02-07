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YDP: “İlk seçimde ülkeyi aydınlığa çıkaracağız”

YDP: “İlk seçimde ülkeyi aydınlığa çıkaracağız”

YDP, Cumhurbaşkanı’na ve hükümete eleştiriler yaparak, ülkenin çaresiz olmadığını, daha iyi icraatlara layık olduğunu ve ilk seçimde ülkeyi aydınlığa çıkaracağını iddia etti.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı’na ve hükümete eleştiriler yaparak, ülkenin çaresiz olmadığını, daha iyi icraatlara layık olduğunu ve ilk seçimde ülkeyi aydınlığa çıkaracağını iddia etti.

YDP Genel Başkan Vekili Sunalp Sencer yazılı açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümete ve Meclis’e bilgi vermeden müzakerelerde harita sunmakla anayasal yetkilerini aştığını” öne sürdü.

“Hükümetin de hesap sorması gerekirken ciddiyetsizlik ve yavan demeçlerle olayı geçiştirdiğini” savunan Sencer, zamlar ve KIB-TEK’e partizanca istihdamlar yaptığı gerekçesiyle hükümeti de eleştirdi

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