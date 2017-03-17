YDP İskele'de "İktidara Yürüyüş Şöleni" düzenliyor.

18 Mart Cumartesi günü saat 19.30 da İskele-Kumyalı Tepe Restoran’da gerçekleşecek olan şölen, diğer ilçelerde de yapılacak.

Şölenle ilgili konuşan YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu şunları söyledi; “Kurulduğumuz andan itibaren tabanla kucaklaşmak için sürekli saha çalışması yapıyoruz. Köy ziyaretlerimizin yanı sıra şimdi kitle toplantılarına başlıyoruz. İlk kitle toplantımızı da İskele’de şölen şeklinde yapacağız. Salonlara sığmayacağımız günler yakındır… “ dedi