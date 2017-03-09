YDP, Karşıyaka’da sohbet toplantısı düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileri dün gece Karşıyaka’da sohbet toplantısı düzenledi.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, köylülerle biraraya geldikleri etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke politikacılarının sorunlara çare üretemediklerini ve ülke gelişiminin önünde en büyük engeli oluşturduklarını savundu.

Arıklı; politikacıların ülkede proje üretmekten aciz olduğun ileri sürerek, politikacıların Türkiye’nin ayırdığı fonları bile kullanamadığını, 2 kilometre ötedeki barajın suyunu dahi bölge toprağı ile buluşturamadığını iddia etti.