YDP KTÖS’e siyah çelenk bırakacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), bugün saat 11:00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na siyah çelenk bırakacak.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem, sendikanın çıkardığı 2017 yılı ajandasında, “devletin kurulmasında çok büyük katkıları olan bazı insanlara ve kurumlara bazı yakıştırmalar ve suçlamalar yapıldığı” iddiasıyla gerçekleştirilecek.

Halk da eyleme katılmaya davet edildi.