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YDP KTÖS’e siyah çelenk bırakacak

YDP KTÖS’e siyah çelenk bırakacak

YDP, bugün saat 11:00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na siyah çelenk bırakacak.

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), bugün saat 11:00’de  Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na siyah çelenk bırakacak.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem, sendikanın çıkardığı 2017 yılı ajandasında, “devletin kurulmasında çok büyük katkıları olan bazı insanlara ve kurumlara bazı yakıştırmalar ve suçlamalar yapıldığı” iddiasıyla  gerçekleştirilecek.

Halk da eyleme katılmaya davet edildi.

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