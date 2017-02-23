YDÜ faturaları ortam gerdi

Duygu Alan

Sağlık Bakanlığı’nın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne 2016 yılı itibari ile sevkli hastaların tedavisinden oluşan 65 milyon TL’lik borcun faizleriyle birlikte ödenebilmesi için Bakanlar Kurulu’na sunduğu önerge 14 Şubat 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.

YDÜ Hastanesi’ne olan 65 milyon TL’lik borcun faizleriyle birlikte ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’ndan 20 ve 50 milyon TL, olmak üzere toplamda 70 milyon TL talep etmişti.

Bakanlar Kurulu’nun bu kararı Maliye eski Bakanı, CTP Milletvekili Birikim Özgür tarafından eleştirildi.

Birikim Özgür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, YDÜ’ne ödenecek olan bu paranın oldukça ciddi bir meblağ olduğuna işaret ederek, “Devletin kepenk indirmesi için bu ödeme bire bir!” dedi.

Özgür, bu ödemenin yapılması ile zarar ziyanın büyük olacağını belirttiği açıklamasında bu zarardan sadece devletin değil toplumun da çok ciddi ölçüde olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Birikim Özgür, YDÜ faturalarının denetlenmediğini ancak Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile ekibinin bu denetimi yapmış gibi belge imzaladığını kaydederek “Sayıştay denetimi ile büyük rezaletler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise Özgür’ün “Denetim yapılmadı” iddialarını yalanladı.

Sucuoğlu, faturaların CTP döneminde de incelendiğini ve “uygun” raporunun verildiğini kaydederek Maliye Bakanlığı’na gönderilen bu “uygundur” raporunda Sağlık eski Bakanı Salih İzbul ve dönemin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür’ün de imzasının bulunduğunu söyledi.

Sucuoğlu: Faturalar uzmanlar tarafından incelendi

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, YDÜ faturalarının defa kez incelenmiş olmasına rağmen Maliye Bakanlığı’nın isteği üzerine bir kez daha uzman ekiplerce incelendiğini ve uzaman görüşlerinin ardından oluşturulan önergenin bakanlar Kurulu’na sevk edildiğini söyledi.

Sucuoğlu, “Kendileri döneminde de daha önceki dönemde de bu vardı, faturalar defalarca denetlendi. Maliye Bakanlığı’nın isteği üzerine biz Türkiye’deki KKTC Sağlık Bakanlığı İstanbul Ateşesini çağırdık ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında kurulan uzman ekipler hafta sonu dahil olmak üzere bir hafta boyunca çalıştı. Çalışma tamamlanınca da Bakanlar Kurulu’na önergeyi sunduk, Bakanlar Kurulu önergeyi onayladı. YDÜ de herhangi bir şekilde yanlış bir durum varsa tüm sorumluluğu üzerlerine almaya hazır oldukları beyanında bulundu. Neticede önerge Bakanlar Kurulu’ndan geçti ve Maliye Bakanlığı değerlendirecek, uygun gördüğü şekilde bir çözüm üretilecek. Üretilecek çözüme göre de hareket edilecek” diye konuştu.

“Hakaret kabul ediyoruz”

Sucuoğlu, Birikim Özgür’ün sosyal medya üzerinde konuya ilişkin açıklamalarını üzüntü ile karşıladığını belirterek bu açıklamaları “hakaret” olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, şunları söyledi: “Bu kadar emek sarf ettik, titiz davrandık, teşekkür beklerken bir tuhaf çıkış ile karşılaştık. Sayın Özgür, Sağlık Bakanlığı’nda görevli birisi mi ki bu iddiada bulunuyor. Biz yalan mı söyledik? Devlette yalan, hile olmaz, kendisi de bunu çok iyi biliyor. Bu bir hakarettir. Bunu bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Kamuoyuna yalan yanlış bilgi vermesi bizi fazlası ile üzmüştür. Politika böyle olmamalıdır. Hele genç politikacıların desteksiz, dayanıksız haberlerle gündem yaratma gayretine ihtiyacı olmamalıdır. Sayın Özgür, bir hafta gazetelere çıkmazsa unutulmaz. Bir eleştiri yapacak doğru bilgilerle yapsın, biz de öyleyse çıkalım, özür dileyelim. Bu çalışan insanlara da ayıptır. Gerçekten sevdiğim bir arkadaş çok üzüldüm.”

Özgür: Sayıştay tarafından onaylamalı

CTP Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, Sağlık bakanlığı tarafından onaylanan faturaların “şaibe” yaratacağını belirterek, Sayıştay Başkanlığı’nın faturalar üzerinde inceleme yapmasını istedi.

Faiz Sucuoğlu’nu “şaibeli” işler yapmakla suçlayan Özgür, şu açıklamayı yaptı:

“Faiz beyin yarattığı zarar çok büyük oluyor! Dost acı söyler… Aynı kabinede çalıştık. Turizm Bakanı idi. Turizmin paydaşlarına yaranmak için bir devlet insanına yakışmayacak çok şeyler yaptı. Otelcilere elektrik faturalarını ödemeyi vaat etti, bu minvalde önergeler hazırlayıp bakanlar kuruluna sundu, milyonlarca liralık mükellefiyet doğuracak ancak bütçede hiçbir biçimde karşılığı olmayan bu önergeleri ileri sürerek, “ben yaptım ama ortağımız / maliye karşı çıkıyor” diyecek sözde bir siyasi zemin oluşturdu kendine. Bir yangın nedeniyle işletmesi zarar gören çok sevdiğimiz bir abimize, doğrudan isim de vererek, “şu kişi size mali destek sağlamamızı engelliyor” şeklinde çok çirkin propaganda yapacak kadar kendinden geçebildi.

Yeni Hastane yapacak dedi, tarlalarda ölçümler yaptı. Tam bir şovmen edasıyla. 2017 bütçesinde hastane yapımı için kaynak olmadığı ise tek gerçektir! Resim de hayali hastanenin yapılacağı yerde çekilmiş.

Güzelyurt Hastanesi ihalesinde başsavcılık görüşü almadan iptal girişiminde bulundu, bilahare alelacele ve üstelik başsavcılığın yapılan yanlışı işaret edercesine ortaya koyduğu görüşleri gerekçe göstererek imza ve temel atma törenleri tertipledi. Yarın işin ortasında ihalenin iptal edilmesi gerektiği şeklinde çıkacak Mahkeme kararı sonrasında ilgili firmanın zarar-ziyan talebini kendi cebinden ödemeyecek nasıl olsa!

Kamuda çalışan doktorların maaşlarıyla ilgili sürprizini bekliyoruz dört gözle. Sistem sorununu çözecek her icraatı destekleyeceğiz ancak sayın bakandaki sorunları büyütme potansiyelini de göz ardı edemeyiz.

YDÜ Hastanesi’ne sağlık bakanlığının borcu var. Bu borcun ödenmesi gerekiyor. Ancak Sayıştay bize “faturaları denetlemeden olmaz” diyordu. “Hapse girersiniz” deniliyordu. Faturaların denetlenmediğini, buna rağmen Faiz bey ve ekibinin denetlendiğine dair belge imzaladığını, bakanlar kurulu kararı çıkarıldığını duymayan kalmadı. Sayıştay denetimi ile büyük rezaletler yaşanabilir. Meblağ 72 milyon TL. Devletin kepenk indirmesi için bu ödeme bire bir!

Zarar ziyan büyük olacak ama altında kalacak olan sadece kendisi değil toplum da olacak aynı zamanda. En acısı da bu…”