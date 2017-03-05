YDÜ Kadın Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final karşılaşmasını TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Akgün ve Hüseyin Beşok da takip etti.

Müsabakanın başında bulduğu basketlerle 4-0 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi karşısında üstünlüğü ele geçiren Bellona AGÜ, son 3 dakikaya 10 sayı farkla (16-6) önde girdi. Kalan bölümde daha etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi farkı azaltmasına rağmen Bellona AGÜ periyodu 20-18 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında 22-20 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi, 11 sayılık farka (43-32) ulaştığı devreyi Mc Bride’ın son saniye attığı 3 sayılık basketle 46-37 galip bitirdi.

Üçüncü periyotta aradaki farkı 19 sayıya (58-39) çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, periyodu 61-49 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, son 5 dakikasına 69-57 üstün girdiği müsabakayı 77-61 galip tamamladı ve tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

Final mücadelesinin en değerli oyuncusu Yakın Doğu Üniversitesi’nden Kuanitra Holingsvorth, turnuvanın en değerli oyuncusu ise Courtney Vandersloot seçildi.

Zafer Kalaycıoğlu: “Büyük Bir İş Başardık”

“Gerçekten çok büyük bir iş başardık. Bu işin mimarlarından bahsetmemiz gerekiyor. Baş mimarımız Suat bey… Onun onayıyla her şey başladı. Işık bey ve İrfan bey de bu işlerin mimarları… Bir çok arkadaşımız var ve bu isimler kadın basketboluna gönül verdiler. Benim bireysel olarak düşündüklerim başka… Kariyerimde toplamda 25. kupamı kazanmış oldum. İlk kupamı TED Ankara Kolejliler ile kazanmıştım… İki takım arasındaki fark Kuanitra Hollingsvorth ile Lara Sanders kadardı… Hollingsvorth kendini çok geliştirdi ve çok da faydalı oynuyor. Bahar, kaptan olarak her şeyi mükemmel yapıyor. Kayla, performansıyla bugüne kadar beklediğimize değdirdi. İyi ki de beklemişiz… Diğer oyuncularımız da savunmada agresifliklerini yansıttılar. Burayı unutacak ve pazartesi günü de Fransa’ya giderek Avrupa’da maçımızı oynayacağız. Çok önemli karşılaşmalara çıkacağız. Bellona AGÜ’yü de tebrik ediyorum. 10 yıldır ilk kez final oynadılar. Umarım Avrupa’da bir kez daha Bellona AGÜ ile finalde karşılaşırız.”