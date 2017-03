Yehuda, DAÜ'nün davetlisi olarak konuştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ‘Müşterek Eşitlik Temelinde Güç Paylaşımı’nı tartışmak amacıyla 22 Mart Çarşamba günü Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılış konuşmasını Prof. Dr. Ahmet Sözen’in yaptığı ve Limor Yehuda’nın konuşmacı olarak katıldığı bir seminer düzenledi. İsrail-Filistin meselesinin farklı bir konfederal model temelinde çözümü için yeni bir yaklaşım önermek için başlatılan ‘İki Devlet, bir Vatan Hareketi’nin kurucu üyelerinden olan Limor Yehuda, seminer sırasında yaptığı konuşmasında son dönemlerde etnik milliyetçilik temelindeki uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası uygulamalarda yaygın hale gelen güç paylaşımı modellerini anlattı.

Yehuda müşterek eşitlik temelinde bir güç paylaşımının uygulanmasında, ‘Özgürlükçülük’ ve ‘İnsan Hakları Hukuku’nun ana ilkeleri ile ilgili olarak bazı gerginlik noktalarının ortaya çıktığını belirtti. Yehuda’ya göre özellikle ‘Bireysel Eşitlik’ ve ‘Ayrım Karşıtı Kanun’ bağlamında ortaya çıkan bu gerginlik noktaları, güç paylaşımının yaygın olarak kabul gören yasal ve politika çerçevelerinin içinde benimsenmesini engelliyor. Kuzey İrlanda, Bosna ve Kıbrıs’ta güç paylaşımını müşterek eşitlik çerçevesinde çözme çabalarından ortaya çıkan tecrübelere de değinen Yehuda her ülkeye göre bu uygulamaların kendilerine has özellikleri olduğunu vurguladı. Müşterek eşitlik temelinde bir güç paylaşımının her zaman için Kıbrıs Görüşmelerinde kilit unsurlardan biri olması dolayısıyla, KPM’nin düzenlediği seminer zamanlama ve içerik bakımından büyük önem taşıyor.