Yehuda, Kuzey Kıbrıs’a geliyor

İsrail-Filistin meselesinin farklı bir konfederal model temelinde çözümü için yeni bir yaklaşım önermek için başlatılan ‘İki Devlet, bir Vatan Hareketi’nin kurucu üyelerinden olan Limor Yehuda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi’nin (KPM) daveti üzerine seminer vermek amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geliyor. Seminer 22 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da DAÜ içerisinde bulunan BEA5 Seminer Odasında gerçekleştiriliyor.

Yehuda İsrail Anayasa Mahkemesi’nde 6 yıllık çalışma deneyiminden sonra, ‘İşgal Altındaki Topraklarda İnsan Hakları Bölümü’nün yöneticiliğini yaptığı ‘İsrail Medeni ve Sivil Haklar Derneği’ne katıldı. Aynı zamanda Kudüs’te bulunan Hebrew (Musevi) Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarını yürüten Yehuda, etnik milliyetçilik temelindeki uyuşmazlıkların çözümünde müşterek eşitlik ilkesinin önemi üzerinde yoğunlaşıyor. DAÜ-KPM için vereceği seminerde etnik güç paylaşımı için yeni bir kavramsallaştırma öneren çalışmasını sunacak olan Yehuda, konuyu özgürlükçülük ve insan hakları hukuku ile ortaya çıkan gerginlikler ile birlikte ele alıyor.

Güç paylaşımı düzenlemelerinin son dönemlerde etnik milliyetçilik temelindeki uyuşmazlıklarda sağlanan barış anlaşmalarının önemli bir unsuru olmaya başladığını savunan Yehuda’ya göre uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası uygulamalarda yaygın hale gelen güç paylaşımının, Özgürlükçülük ve İnsan Hakları Hukuku’nun ana ilkeleri ile ilgili olarak bazı gerginlik noktaları var. Özellikle Bireysel Eşitlik ve Ayrım Karşıtı Kanun bağlamında ortaya çıkan bu gerginlik noktaları, güç paylaşımının yaygın olarak kabul gören yasal ve politika çerçevelerinin içinde benimsenmesini engelliyor. Güç paylaşımının her zaman için Kıbrıs Görüşmelerinde en önemli müzakere başlıklarından biri olduğu düşünüldüğünde, Yehuda’nın vereceği seminer zamanlama ve içerik bakımından büyük önem taşıyor.