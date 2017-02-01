Yemen'de çatışma

Yemen'in Taiz iline bağlı El-Muha ilçesinde Husi militanlarıyla hükümet güçleri arasında devam eden çatışma sebebiyle yaklaşık 30 bin sivilin kentte sıkıştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Jamie McGoldrick yaptığı yazılı açıklamada, Muha ilçesinde Husi militanları ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışma nedeniyle yaklaşık 30 bin sivilin kentte sıkıştığını belirterek taraflara uluslararası kanunların öngördüğü insani yükümlülüklere saygı gösterme çağrısı yaptı.

Muha'daki ihtiyaç sahiplerine acil olarak insani yardımın ulaşmasını isteyen McGoldrick, Taiz'in Muha ve Zübab ilçelerindeki sivillerin güvenliğinden endişe duyulduğunu ifade etti.

Öte yandan, McGoldrick Zübab'taki askeri operasyon sebebiyle kent sakinlerinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dair bilgiler geldiğini aktardı.

Muha'da devam eden çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını kaydeden McGoldrick, kentte bulunan yaklaşık 30 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu bilgisini paylaştı.

McGoldrick ayrıca Yemen'de çatışan tüm taraflara tekrar müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, geçen hafta Yemen'de derhal önlem alınmazsa kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunarak, Yemen'deki insani krizin her geçen gün kötüye gittiğine dikkati çekmişti.

Ülkede nüfusun yüzde 80'ini oluşturan yaklaşık 14 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten O'Brien, "Derhal önlem alınmazsa Yemen'de kıtlık olabilir. Yemen halkı sessizce ölüyor." diye konuşmuştu.

Yemen'de 2 milyona yakın kişinin ise hayatta kalmak için acil gıda yardımına muhtaç olduğu uyarısını yapan O'Brein, 2,2 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığını ve her 10 dakikada 10 yaş altı bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle öldüğünü söylemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de bazı kentlerde Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.