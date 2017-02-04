Yemen'de El-Kaide'nin düzenlediği saldırı püskürtüldü, 13 militan öldürüldü

Yemen'in Ebyen kentinde El-Kaide tarafından düzenlenen saldırının püskürtüldüğü ve 13 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Kaide militanları, Ebyen'in Lavdar ilçesindeki emniyet merkezine sabah saatlerinde RPG ve makineli tüfeklerle saldırı düzenledi. Saldırıyı püskürten emniyet güçleri ile bölgedeki aşiret mensupları, 13 militanı etkisiz hale getirdi.

Yemen ordusunda "Güvenlik Kordonu" ismiyle bilinen güçlere bağlı taburlar, El-Kaide militanlarının şiddetli saldırılarının ardından dün Lavdar ilçesindeki Akd ve Yusuf dağlarından çekilmişti.

Hükümet güçleri, geçen yıl ağustos ayında Ebyen'de kontrolü sağladığını ve kenti El-Kaide militanlarından temizlediğini duyurmuştu. Ancak militanlar emniyet birimlerine ve askeri noktalara zaman zaman saldırılar düzenliyor.