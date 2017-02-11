Yemen'de El-Kaide'nin üst düzey sorumlusu öldürüldü
Yemen’de terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey sorumlusu ve 3 korumasının öldürüldüğü bildirildi.
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Yemen’de terör örgütü El-Kaide'nin üst düzey sorumlusu ve 3 korumasının öldürüldüğü bildirildi. Yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin aracına ateş açması sonucu Abdullah Ali ez-Zeydi ve 3 koruması öldü. Zeydi’nin örgütün Loder ilçesi sorumlusu olduğu belirtilirken, terör örgütü tarafından olayla ilgili açıklama yapılmadı.
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