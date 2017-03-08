Yemen'de gıda güvensizliği sorunu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Yemen Direktörü Stephen Anderson, Yemen'in gıda güvensizliği konusunda "en büyük acil durumu temsil eden ülke" olduğunu bildirdi.

Anderson, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın, Yemen'de 7 milyon kişiye insani yardım ulaştırılması için WFP'ye yaptığı 13 milyon dolar civarındaki yardımdan dolayı memnuniyet duyulduğunu, söz konusu desteğin çok iyi bir zamanda geldiğini belirtti.

WFP'nin aylık olarak acil yardıma muhtaç milyonlarca kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini aktaran Anderson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yemen şu anda dünyada gıda güvensizliği konusunda en büyük acil durumu temsil ediyor. Yemen'de gıda güvensizliği yaşayanların sayısında son 7 ayda 3 milyon kişilik artış oldu. Ülkede günlük yiyecek bulamayan 17 milyona yakın insan var. Bunların arasında yaklaşık 7 milyon kişi şiddetli gıda güvensizliği tehlikesi içinde ve acil olarak sürdürülebilir gıda yardımına ihtiyacı var. Yemen'de şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan kişiler WFP programın çabalarının merkezindedir."

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan çatışmaların ardından başkent Sana başta olmak üzere birçok kenti ele geçirmişti. Ülkede iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor.

BM verilerine göre, Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.