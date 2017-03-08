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Yemen'de Husiler yerleşim birimlerine saldırdı: 12 ölü

Yemen'de Husiler yerleşim birimlerine saldırdı: 12 ölü

HDG'ye bağlı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husi militanları ve Salih yanlısı militanların Taiz'de HDG ve hükümet güçlerine ait mevzilere doğru ilerlemek istemesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi.

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Yemen’de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı Halk Direniş Güçleri (HDG) ile Husi ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı militanlar arasında çıkan çatışma ve Husilerin farklı yerleşim birimlerine topçu ateşi açması sonucu 12 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

HDG'ye bağlı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husi militanları ve Salih yanlısı militanların Taiz'de HDG ve hükümet güçlerine ait mevzilere doğru ilerlemek istemesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 5 HDG üyesi ile 6 militanın öldüğü, 7 direniş mensubuyla 13 militanın yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin Taiz’de farklı yerleşim birimlerine açtığı topçu ateşi sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, uluslararası koalisyonun Taiz havalimanında Husilere ait mevzilere yönelik iki hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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