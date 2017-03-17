Yemen'de şiddet olayları: 9 ölü

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ilinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlıları arasındaki çatışmalarda 6'sı militan 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Hükümete bağlı Halk Direniş Güçleri (HDG) Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ordu birlikleri ile Husiler ve Salih yanlıları arasında Taiz'in güneydoğusunda yer alan Cebel Sabar'daki Dar Mezal bölgesinde çıkan çatışmalarda 6 militanın öldüğü, onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

Husiler ve Salih yanlılarının Taiz'de hükümet güçleri ile HDG birliklerine yönelik eş zamanlı düzenlediği iki saldırıda direniş güçlerinden bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Taiz'de ayrıca hükümet karşıtı milislerin yerleşim alanlarını hedef aldığı bombalı saldırıda da iki sivil yaşamını yitirdi.

ALTIN MIZRAK OPERASYONU SÜRÜYOR

Hükümete bağlı birlikler, koalisyon güçlerinin desteğiyle başlattıkları "Altın Mızrak Operasyonu" kapsamında Taiz ilinin batı kıyısında ilerleyerek Muha kentinin kuzey ve doğusunda yer alan bazı bölgelerde kontrolü sağladı.

Ayrıca koalisyon güçleri, Muha Kavşağı'ndaki Cebel en-Nar ve Halid bin Velid Askeri Kampı, Es-Sevbani Dağı ile El-Hemeli civarında Husilere ait mevzilere yönelik hava saldırılarını yeniden başlattı.

Yıllardır siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar ülke genelinde farklı bölgelerde devam ediyor.