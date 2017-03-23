Yemen'deki insani kriz

Yemen’in batı sahil bölgesinde süren çatışmalardan dolayı 48 bin kişi bölgeden göç etti.

Yemen’deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan raporda, Taiz ili bölgesinde çatışmaların arttığı ocak ayından bu yana çoğu Taiz'e bağlı Zubab ve El-Muha ilçelerinden olmak üzere 48 bin kişinin göç ettiği belirtildi.

Göçün daha güvenli bölgelere gerçekleştiğine dikkat çekilen raporda, göç edenlerin yüzde 73’ü (35 bin) Taiz’deki farklı bölgelere, yüzde 20’si (9 bin 822) komşu il El-Hudeyde’ye, geri kalanı ise İbb, Aden, Ebyen, Ed-Dali, Lahic ve Şebva illerine gittiği kaydedildi.

İnsani yardım çalışmalarına katılan ortakların söz konusu sürede aralarında göç edenler, ağırlayanlar ile bölgelerinde kalan ve zarar gören kişiler olmak üzere 120 bin kişiye yardım ulaştırdığına işaret edilen raporda, Taiz’de süren çatışmalar ve çatışmaya taraf olanlar tarafından ulaşıma konulan engellerin yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığına işaret edildi.