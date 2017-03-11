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Yemen'deki olaylar

Yemen'deki olaylar

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, başkent Sana ve diğer kentlerin Husilerden alınmasının, darbeyi sonlandırmak için tek yol olduğunu belirtti.

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Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, başkent Sana ve diğer kentlerin Husilerden alınmasının, darbeyi sonlandırmak için tek yol olduğunu belirtti.

Dağr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yönetime giden yolun öldürmekten değil, seçim sandıklarından geçtiğini vurgulayarak, "Başkent Sana ve hala Husilerin kontrolünde bulunan diğer kentlerin geri alınması, darbeyi bitirmek için güvence veren tek yoldur" ifadelerini kullandı.

Başbakan Dağr ayrıca, çatışmalarda yaralananların hızlı bir şekilde tedavisi için Sağlık Bakanlığına talimat verildiğini aktardı

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