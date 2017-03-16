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Yemen'deki olaylar

Yemen'deki olaylar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de yürüttüğü operasyonlar sırasında bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de yürüttüğü operasyonlar sırasında bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Yemen'de görev yapan Zekeriya Süleyman ez-Ziabi isimli bir asker yaşamını yitirdi.

Haberde, askerin rütbesi ve ölümüne ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

BAE, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adıyla başlattığı, 22 Nisan'da da "Umuda Dönüş" ismiyle sürdürdüğü operasyonların askeri anlamda en etkin ülkelerinden biri olarak biliniyor.

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