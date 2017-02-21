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Yemen'deki olaylar sürüyor

Yemen'deki olaylar sürüyor

Yemen'de Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin Taiz'e bağlı Tubeyşia köyünü ele geçirdiği, yaklaşık 115 ailenin köyü terk ettiği bildirildi.

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Yemen'de Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçlerin Taiz'e bağlı Tubeyşia köyünü ele geçirdiği, yaklaşık 115 ailenin köyü terk ettiği bildirildi.

Kentteki insani yardım koalisyonu basın sözcüsü Ahmed es-Suheybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 115 ailenin Tubeyşia'yı terk ettiğini ve bölgedeki durumun trajik olduğunu söyledi. Evlerini terk eden ailelerin Taiz'in batısındaki Ed-Dahi bölgesinde bulunan El-Yermuk ilkokuluna yerleştiğini ve yerel yardım kuruluşlarının bu kişilere insani yardım dağıtımına başladığını aktardı.

Husilerin köyü ele geçirdikten sonra 5 eve bomba attığı, 3'ünü de ateşe verdiği belirtildi.

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