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Yemen'deki şiddet olayları

Yemen'deki şiddet olayları

Yemen'de Husi militanlarının düzenlediği saldırıda aralarında bir albayın da bulunduğu hükümete bağlı 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yemen'de Husi militanlarının düzenlediği saldırıda aralarında bir albayın da bulunduğu hükümete bağlı 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Taiz iline bağlı El-Muha ilçesinde 1'inci Piyade Tugayında keşiften sorumlu komutan Albay Salih es-Subeyhi ve 4 korumasının içinde bulunduğu araca Husiler saldırı düzenledi.

Saldırıda araçta bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taiz Valisi İdrus ez-Zubeydi, Subeyhi hakkında, "Güneyi kurtaran ve darbeci militanları kovma şerefine nail olan en belirgin saha komutanlarından biriydi. Ed-Dali, El-Museymir ve Kerş muharebeleri sonlandıran savaşçıların başındaydı. Aden kentini aşırı terörist gruplardan temizleme harekatlarına da katılmıştı." ifadelerini kullandı.

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