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Yemen'deki şiddet olaylarında 11 Husi militan öldü

Yemen'deki şiddet olaylarında 11 Husi militan öldü

Yemen'in Taiz kentindeki şiddet olaylarında 11 Husi militanın öldüğü, 2 militanın yaralandığı bildirildi.

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Yemen'in Taiz kentindeki şiddet olaylarında 11 Husi militanın öldüğü, 2 militanın yaralandığı bildirildi.

Halk Direniş Güçlerinin (HDG) basın merkezinden yapılan açıklamada, HDG'nin Taiz'in doğusunda Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki Tıp Fakültesi binasını hedef alan topçu saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda "Ebu Cihad" kod adlı Husi yöneticisi ile iki yardımcısının öldürüldüğü bilgisi verildi.

Öte yandan, Yemen resmi haber ajansı SABA, Husilerin Taiz'in güneyindeki Es-Sayyar bölgesinde yol kenarına yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 militanın öldüğü, 2 militanın yaralandığını duyurdu

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