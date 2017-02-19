Yemen'den Suudi Arabistan'a roket saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a roket atılması sonucu bir Yemen vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Necran kenti Sivil Savunma müdürlüğü sözcü yardımcısı Yüzbaşı Abdullah Said Al Fari tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den Husilerce Necran'ın Hadın mahallesi sivil yerleşim alanına roket atıldığını belirterek, olayda bir Yemen vatandaşının yaralandığını ifade etti.

Açıklamada, yaralanan Yemenli vatandaşın hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı ve olayla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.