Yeni Açık Pazar ve Hamitköy Mezarlığı İyileştirme projelerinde start verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Yeni Açık Pazar Projesi” ve “Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi” çalışmalarını yerinde inceledi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, yapım çalışmaları süren çalışmalarla ilgili ihaleyi kazanan firma yetkililerinden bilgi alan Harmancı, açıklamalarda bulundu.

YENİ AÇIK PAZAR

Küçük Kaymaklı bölgesi Özker Özgür Caddesi üzerinde konumlandırılan ve 12 bin 450 metrekare alan büyüklüğünde olacak olan Yeni Açık Pazar, 2 etap halinde gerçekleştirilecek olup bünyesinde; organik, ikinci el, el emeği pazarları, festival ve organizasyon alanı, çocuk oyun alanı, kafe-büfe, oturma alanları, açık hava fitness alanı yer alacak.

MODERN YAŞAMIN İHTİYAÇLARINA EKSİKSİZ CEVAP VERECEK..

Tamamen engelsiz olarak, geceleri de alışveriş yapma imkanı sunacak olan Yeni Açık Pazar, modern yaşamın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verecek şekilde başkent Lefkoşa’ya hizmet verecek.

“HAMİTKÖY MEZARLIĞI İYLEŞTİRME PROJESİ SON AŞAMAYA GELDİ”

Hamitköy bölgesinde “Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda, mezarlık alanı iç ve dışında iyileştirme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Proje, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı ile gerçekleştiriliyor.

HARMANCI “İLK ETAP YAKLAŞIK 1.5 MİLYON TL’YE MAL OLACAK”

Projenin 1. etabı hakkında bilgi veren Harmancı, projede ilk olarak zemin çalışmaları bitirilerek, perde duvarı ve korkulukların oluşturulacağı, drenaj sisteminin bitirileceği, elektrik ve mekanik alt yapının sağlanacağı, çevre aydınlatmasının tamamlanacağı, tüm standart elektrik temini alt yapısının bitirileceğini kaydetti.

Projenin ilk etabının TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanıyla gerçekleştirileceği ve yaklaşık 1.5 milyon TL’ye mal olacağını ifade eden Harmancı, birinci etabın 150 iş gününde tamamlanacağını belirtti.