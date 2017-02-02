Yeni asgari ücreti halkın kursağında bıraktılar!

Soğuk kış aylarının ısınmak için ilk tercihlerden birisi olan gazlı sobalar artık daha da cep yapmaya başlayacak.

Zira yarından itibaren (3 Şubat Cuma) itibaren tüp gaz fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu.

Yapılan zammın ardından 10 kilogramlık tüp gaz 45 TL yerine 46,50 TL'den satılacak.

Tüp gaz en son 7 Ocak'ta yapılan zamla 45 TL'ye yükseltilmişti.

