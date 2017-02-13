Yeni iPhone ile ekran küçülüyor

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 3 yeni iPhone modeli ile dönecek olan Apple, bir sürprize hazırlanıyor.

Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler hakkında yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran Japonya merkezli blog sitesi Mac Otakara, 5 inçlik bir modelin Apple'ın gündeminde olduğunu iddia ediyor.

Söz konusu iddiaya göre, Apple yeni iPhone modeli ile 4.7 ve 5.5 inç standardını korumak ile beraber bir de 5 inçlik seçenek sunacak.

Aynı iddiaya göre, 3 seçenekte de tamamen cam tasarıma yer verilecek.

iPhone X, iPhone Pro ya da iPhone 8... İsmi henüz netlik kazanmasa da söz konusu model ile ilgili iddialar şimdiden dillendiriliyor.

Gelen bilgiler bir hayli iddialı. Zira Apple bu yıl iPhone'un 10'uncu yaşını kutluyor.

İşte 10'uncu yıldönümünde yeni iPhone'da olması beklenen özellikler...



Yeni modele yüz tanımlama özelliğine sahip lazer sensör ekleneceği de ifade ediliyor.

Apple'ın, yeni iPhone’unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından vazgeçerek radikal bir karar vereceğini belirtenlerin sayısı da az değil.

The Kore Herald’ın raporuna göre, yeni modelde telefonunun kavisli, ve plastik bir OLED paneli olacak.