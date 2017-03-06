Yeni seçimde sayım imkansız hale gelebilir

Siyasi partiler, “erken seçim” için tartışadursun, Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet Basımevi, “teknik olarak seçimin mümkün olmadığı” konusunda uyardı.

24 MÜ 25 Mİ?

Yasadaki tezatlık nedeniyle karma oyların tamamı geçersiz sayılabilir. Yasa karma oyda 24 adayı öngörüyor. Yasanın 101’inci maddesi 4 (C) bendi ise en az 25 adaya karma oy kullanılmasını istiyor. 50 vekilli sistemde, ilçelerle ülke genelinde hesap birbirini tutmuyor

SAYMAK İMKANSIZ HALE GELEBİLİR

33/2016 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası, ilçe ilçe kullanılacak tercih ve karma oylarını 24 olarak belirliyor. Lefkoşa’da 8, Mağusa’da 6, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 2 ve Lefke’de 1 tercih/ karma yapılabilecek. Oysa yasaya göre “1/2’den az oy kullanılması halinde pusula geçerisiz”

MATBAA YOK

Devlet Basımevi’nde yer alan makine 50 santime 70 santim oy pusulası basabilme kapasitesine sahipken, yeni seçim yasasına göre ebatlar en az 60 santime 85 santim olarak ortaya çıkıyor. Devlet Basımevi’nde bu imkan yok, yeni makine için öngörülen kaynak ise 5 milyon TL

EKSİK ÇOK

Yasada çok sayıda eksiklik var. Yüksek Seçim Kurulu, eksiklikleri belirleyerek, itirazlarını hükümete sundu. İşte bazı satır başları:

Devlet Basımevi yeni oy pusulasını basacak donanımda değil

Mevcut paravanlar, büyüyecek oy pusulalarını sığmaz

1 günde oy verme süresi yeterli olmayabilir, 2 bin yeni paravana ihtiyaç var

Yasa “her ilçe bir seçim bölgesi” diyor, oysa artık ülke geneli seçim bölgesi

İlçe Seçim Kurulu ve YSK’nın görev alanları yeniden düzenlenmeli

Yasa içerisinde bir madde suçu tanımlarken, başka bir madde aklayabiliyor

Tercih seçiminde ciddi tezatlıklar var. Binlerce oy pusulası geçersiz sayılabilir

Yerel seçimle genel seçim kuralları birbirini tutmuyor