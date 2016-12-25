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Yeni Yıl hazırlıkları başladı

Yeni Yıl hazırlıkları başladı

Vatandaş yavaş yavaş yeni yılın havasına girmeye başladı. Başkent sokaklarında aşırı araç trafiği dikkat çekerken, birçok vatandaşın da Güney’e geçebilmek için Metehan geçiş kapısına akın ettiği gözlemlendi

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Deniz Abidin

Vatandaş yavaş yavaş yeni yılın havasına girmeye başladı. Başkent sokaklarında aşırı araç trafiği dikkat çekerken, birçok vatandaşın da Güney’e geçebilmek için Metehan geçiş kapısına akın ettiği gözlemlendi.

Dükkanların önü araçlardan geçilmiyor

Özellikle alışveriş  mağazalarının olduğu bölgelerde araçlar trafikte yol alabilmek için dakikalarca beklemek zorunda kalırken, dükkanlar önüne park edilen araçların yoğunluğu da gözlerden kaçmadı.

13’ncü maaşlar çarşıya yansımaya başladı

Anımsanacağı gibi hükümet kamu çalışanlarının 13’ncü maaşlarını 20 Aralık Salı günü ödemişti.  Çalışanların 13’ncü maaşlarını almalarının ardından ise vatandaş yeni yıl alış verişine başladı.  

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