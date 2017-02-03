Yeniboğaziçi'nde 40 bin tonluk su açığı var!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Yeniboğaziçi Belediyesi’nde su faturasına ait kırk bin tonluk su açığı sorunu ile ilgili Belediye Başkanı Katip Demir’i ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi aldı ve sorunun bugünden itibaren bir ekip oluşturularak inceleneceğini ve gereğinin yapılacağını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu’na ziyaretinde Bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

Ziyarette soruna dair açıklamada bulunan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli olduğunu vurgulayarak Anavatan’dan Yavru Vatan’a denizin delinerek suyun geldiğini ancak bu suyun kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Demir , bölgenin altyapılarının eksik olduğunu, 28 Belediye içinde Yeniboğaziçi Belediyesi’nin buna göğüs gerdiğini belirterek Türkiye’den gelen suyun vatandaşa daha sağlıklı ulaşabilmesi için görüşlerini ortaya koyduklarını vurguladı ve Suyun özelleşmesi gerektiği talebini bir kez daha yineledi.

Yeniboğaziçi’nin turistik bir bölge olduğuna vurgu yapan Demir , bu suyun vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşmasının çok daha önem arz ettiğini söyledi.

Bakanlığın Turizm adına bölgeye sahip çıkmasının gereklliliğini dile getiren Katip Demir , gelinen noktada su şebekelerinin olmaması nedeniyle bölgenin turistik yerlerine suyun verilemediğini belirtti.

Bölgeye bağlı 8 köyün bulunduğunu ve bu bölgelere 6-7 depodan su verildiğini söyleyen Demir, bu boruların aspest olduğunu ve acilen değişmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Katip Demir; su konusunda yaşanan sıkıntılara Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği’nin de yardım etmesi talebinde bulunarak Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bu sıkıntıların aşınmasını istedi.

Belediyede satılan suyun tonunun onyedi bin ton olduğunu belirten Demir, elliyedi bin ton suyun kullanıldığınının ortaya konulduğunu ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Demir ”Su altyapılarını değiştirin, artık bu suyu özelleştirin, ülkedeki bütün halk rahat etsin” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında hep birlikte emek ederek ülkeye kazandırılan suyun güzelliklerini görmek, sıkıntılarını da yerinde incelemek için bir dizi ziyaretler başlattıklarını söyleyerek bu çerçevede 28 Belediyenin, 28’ini de ziyaret edeceklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu Yeniboğaziçi Belediye Başkanı’nın faturalarında bir anomali olmasını kendilerine iletmesinin ardından ilk ziyaretlerini Yeniboğaziçi Belediyesi’ne yaptıklarını kaydederek, sorun karşısında bugünden itibaren bir teknik komite oluşturup faturadaki sorunun tespiti için çalışma başklatacaklarını söyledi ve ” Eğer bir mağduriyet varsa bu mağduriyet giderilecektir” dedi.