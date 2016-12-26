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Yeniboğaziçi’nde akılalmaz olay!

Yeniboğaziçi’nde akılalmaz olay!

Yeniboğaziçi’nde, 62 yaşındaki T.Ç., sahilden araçla geçtikleri gerekesiyle 300 metre uzaklıktan av tüfeğiyle duran bir araca ateş açtı.

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Yeniboğaziçi’nde, 62 yaşındaki T.Ç., sahilden araçla geçtikleri gerekesiyle 300 metre uzaklıktan av tüfeğiyle duran bir araca ateş açtı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, açılan ateş sonucu bir aracın sol kapı kaportası ile camı hasar gördü.  T.Ç. tutuklandı.

KANUNSUZ AV

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında; M.F’nin.(E-57) Nergisli’de ava kapalı alan olan çöplük bölgesinde, İ.Y. (E-26) ve S.Ç’nin (E-43) ise Yıldırım’da ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

3 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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