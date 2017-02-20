Yenicami Liderliğini sürdürdü

K-Pet Süper Ligi’nde 19. Hafta mücadelesi dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Lider Yenicami Değirmenlik karşısında 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Bu hafta Küçük Kaymaklı karşısında aldığı 2-0 lık mağlubiyetle puan kaybeden Cihangir ise, ikinciliği Doğan Türk Birliği kartşsııdna 2-1 galip gelen GAÜ Çetinkaya’ya bıraktı. 19. Hafta sonunda Cihangir üçüncü, Doğan Türk Birliği ise dördüncü sırada yeraldı.

Ligin alt sıralarında bulunan Mormenekşe ise bu hafta Lefke karşısında aldığı galibiyetle ligde kalma umutlarını yeşertirken Değirmenlik de Yenicami karşısında aldığı 1-1’lik beraberlik sonunda umutlarını ilerleyen haftalara taşıdı.

Dumlupınar ise Gençlik Gücü karşısında aldığı mağlubiyetle sıkıntı yaşamaya devam etti.

K-pet Birinci Ligi Kırmızı grupta 13. Hafta sonunda Merit Alsancak Yeşilova 29 Puanla liderliğini sürdürürken Maraş 24 puanla ikinci Mesarya ise 21 puanla üçüncü sırada yeraldı.

K-Pet Birinci Ligi Beyaz Grupta ise 16. Hafta sonunda Ozanköy 34 puanla liderliğini sürdürürken Lapta 27 puanla ikinci Esentepe ise 24 puanla üçüncü sırada yeraldı.