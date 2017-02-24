Yenisi için 5 milyon TL gerekiyor

Pelin Yükselay

Uyuşturucu maddelerin yanı sıra, sebze ve meyve tahlillerinin yapılabildiği tek yer olan Devlet Laboratuvarı’nda 2 ay önce meydana gelen yangının nedenleri hala belli olmadı.

Diyalog’a konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, polis raporunun henüz tamamlanmadığını belirterek, bu durumda yangının kundaklama sonucunda mı, yoksa başka bir nedenden dolayı mı meydana geldiğini bilemiyoruz” dedi.

Dana, Laboratuvarın çalışamaz duruma gelmesi nedeniyle meyve ve sebze analizlerinin de yapılamadığını, ayrıca sağlık sorunu yaşanmaması için çalışanlara 10 gün idari izin verildiğini ifade ederek, yeni laboratuvar yapımı için 5 milyon TL gerektiğini kaydetti.

Rapor henüz tamamlanmadı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Polis raporu ellerine ulaşmadığından resmi olarak bilgi veremeyeceğini belirterek, meydana gelen yangının bir ihmal sonucumu yoksa daha farklı bir durumdan mı meydana geldiğinin Polis raporu ile ortaya çıkacağını kaydetti.

Yeni bir laboratuvar binasının yapımının gündemlerinde olduğunu kaydeden Dana, bu konuda kesin bir karar olmadığının da altını çizdi. Dana yeni bir laboratuvarın ortalama maliyetinin de 5 Milyon TL civarı olduğunu sözlerine ekledi. Sağlık Bakanlığı müsteşarı Dana, laboratuvarın başka bir binaya taşınmasını düşündüklerini de kaydetti.

Sebze-Meyve kalıntı analizleri yapılamıyor

Sebze-Meyvelerin kalıntı analizlerinin bir haftadır yapılamadığını da kaydeden Dana, binanın ilgili biriminde süren tamir çalışmalarından dolayı analizlerin yapılamadığını söyledi. Dana tamirin önümüzdeki hafta bitmesinin beklendiğini de belirterek, analizlerin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını aktardı.

Personel idari izinde

Laboratuvar personelinin de bir haftalık idari izne çıkartıldığını sözlerine ekleyen Dana, yangının ardından laboratuvardaki kimyasal maddelerin kokusunun havada kalma ihtimali bulunduğu yönünde uzmanlardan rapor aldıklarını, bu yüzden personeli izne çıkardıklarını açıkladı. Müsteşar Dana, gelen uzman raporunun ardından gerekli rehabilite çalışmalarının başladığını da söyledi.