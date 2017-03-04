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Yeşil Barış Hareketi Geri Dönüşüm Fuarı düzenliyor

Yeşil Barış Hareketi Geri Dönüşüm Fuarı düzenliyor

Yeşil Barış Hareketi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Umut Tenekeleri Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Geri Dönüşüm Fuarı düzenliyor.

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Yeşil Barış Hareketi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Umut Tenekeleri Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Geri Dönüşüm Fuarı düzenliyor.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konularında sergi ve etkinliklerin yer alacağı fuar, 11 Mart Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında fuar alanında gerçekleşecek.

Açıklamada,  fuarda, sivil toplum örgütlerinin açacakları stantlarda  çevre ve geri dönüşüm faaliyetlerinin yanı sıra kendi etkinliklerini de tanıtma imkanı bulacakları belirtildi.

Stant açmak isteyen sivil toplum örgütlerinin en geç 9 Mart’a kadar  Yeşil Barış Hareketi’ne ulaşması gerektiği bildirildi.

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