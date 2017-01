Yeşil Barış Hareketi: "SİT alanlarındaki yapılara yasallaştırma çıkarılmak isteniyor"

Yeşil Barış Hareketi, SİT alanı olan Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki (ÖÇKB) yapıların yasallaştırılması için siyasilerin çalışma içine girdiğini savunarak, bunu eleştirdi.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, politikacıların şimdi de gözünü SİT alanlarına diktiği ileri sürülerek, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin ve bu daire çatısı altında görev yapan “Anıtlar Yüksek Kurulu”, siyasilerin, özel ve tüzel kişilerin, hatta TC’den kaynaklı üst düzey makamlarının istek ve ısrarları doğrultusunda ağır bir siyasi baskı altına alındığı iddia edildi.

Açıklamada, “Kendi yasalarını, kendi mahkeme kararlarını dahi hiçe sayan siyasilerin, şimdilerde Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içindeki kaçak derme çatma yapılaşmayı yasallaştırmaya yönelik çalışmalar içine girmesi, ülkeye hizmetten ne kadar uzak olduklarının, icraatlarını ne kadar sığ ve bireysel çıkarlar temelinde gerçekleştirdiklerinin yeni bir göstergesidir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, daha önce “Karpaz Milli Parkı” olarak söz edilen, ÖÇKB ilan edilen alanın arkeolojik ve doğal sit alanı olduğu vurgulanarak, Şehir Planlama Dairesi tarafından çıkarılan Karpaz Emirnamesi ve Çevre Dairesi'nin çıkardığı yönetim planı ile koruma altında olup, bu alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu alanın bunun da ötesinde niteliklere sahip bir dünya mirası olduğu vurgulanarak, “UNESCO’nun 2005 yılında aldığı kararla tarihi kent peyzajının korunması konusunda kabul edilen ‘Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture- Managing Historic Urban Landscapes – 2005; Declaration on Conservation of Historic Urban Landscapes’ daha sonra Natura 2000 alanı olarak ilan edilmiştir. Bu gibi deklarasyonlara uymamak, kendi kültürel mirasımıza, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği adına büyük bir kayıptır” denildi.

Açıklamada, yapılacak yanlış bir uygulamanın, tek tek bütün Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerini bağlamakla kalmayıp, tüm insanlara, gelecek nesillere ve dünyaya karşı büyük bir sorumsuzluk olacağı, ülkenin dünya önünde “çağ dışı”, “vandal”, “barbar”, “kültür düşmanı” gibi nitelemelerle karşı karşıya kalmasına neden olabileceği belirtildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Karpaz Milli Parkı içerisindeki kaçak yapıları yasallaştırmak ve SİT alanı olan bölgeyi yapılaşmaya açmanın yollarının aranmasının ülke adına yeni bir yozlaşma ve büyük bir tehdit olduğu ifade edildi.

Eski Eserler Dairesi'nin Karpaz Milli Parkı (ÖÇKB) için derecelendirme yapacağı, 1. 2. ve 3. derece sit alanı olarak ayrılacağı ve yapılaşmanın önünün açılacak olmasının diğer SİT alanlarını da tehdit edecek bir emsal yaratacağı kaydedildi.

11 üyeden oluşan Anıt Yüksek Kurulu'nun, toplantısını her zaman olduğu gibi Eski Eserler Dairesi’nde gerçekleştirmek yerine, daha geniş olan Turizm Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapacak olmasının da, bazı bakanların toplantıya katılarak doğrudan konuya müdahil olacakları iddialarını doğrular nitelikte olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, “İnanıyoruz ki Anıt Yüksek Kurulu üyeleri her zaman olduğu gibi, bilimsellikten yana duyarlılıklarını yine ortaya koyacaklar ve bu talana kapı açılmasına izin vermeyeceklerdir” denildi.