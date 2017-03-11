Yeter artık!

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda Alayköy Sanayi Bölgesi girişinde dün meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Mahmut Çelik hayatını kaybetti. Çelik’in aşırı süratli olduğu, refüjdeki iki direğe çarptıktan sonra takla atıp sürüklendiği belirlendi. Genç yaşta yaşamını yitiren Çelik’in nişanlı olduğu, Güzelyurt’ta yaşadığı öğrenildi. Öte yandan son yedi günde kazada ölenlerin sayısı 3’e çıkarken, 1 Ocak’tan bugüne kadarki kazalarda ise ölü sayısı 9’a yükseldi.

AŞIRI SÜRAT VARDI

Kaza dün saat 11.30 sıralarında Alayköy Sanayi bölgesi girişinde meydana geldi. Mahmut Çelik, JH 865 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içindeki iki aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüj içinde takla atıp sürüklendi. Araç sürücüsü Mahmut Çelik araçtan savrularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili açıklama yapan polis, Çelik’in aşırı süratli olduğunu açıkladı.

DEVRİLEN DİREK KİRALIK ARACA ÇARPTI

Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, o anda Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru giden Orhan Seçkin (E-49) yönetimindeki KD 361 Z plakalı kiralık araca çarptı. Seçkin’in olayda yara almadığı kaydedildi.

YEDİ GÜNDE 3 CAN YİTİRDİK

Öte yandan son yedi günde kazada ölenlerin sayısı Çelik’in yaşamını yitirmesi ile 3’e çıkarken, 1 Ocak’tan bugüne kadar ki kazalarda ise ölü sayısı 9’a yükseldi.