Yetimhane açmak için girişim başlattılar

Kıbrıs Türk Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Platformu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

KKTC Umut Derneği, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Gümander ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin oluşturduğu Kıbrıs Türk Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu üyeleri, Bakan Berova’ya çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi verdi.

Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, “Bizler, KKTC sınırları içerisindeki mazlum ve kimsesizleri kimse edinmiş, çok kısıtlı bütçeler ile barış ve kardeşliği, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaya çalışan sivil toplum örgütleriyiz” diyen Platform üyeleri, sosyal devlet oluşumunu sağlamak adına projeler hazırlanmasını teşvik etmenin ve yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamanın ana hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Platform üyeleri, bu bağlamda bir yetimhane projelerinin olduğunu da Bakan Berova’ya aktardı.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da kabulde yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerinin demokratik toplumların önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Bakan Berova, derneklerin birlikte olmalarının ve ortak bir platform oluşturmalarının çok güzel bir dayanışma ve örnek olduğunu belirterek, dört derneğin güçlerini birleştirerek ortak gaye çerçevesinde hareket etmelerinin hedefe ulaşmayı kolaylaştıracağını söyledi.

“Geleceğimiz olan çocuklarımıza gerekli ilginin gösterilmesi önemlidir” diyen Berova, toplumda yardımsever insanların yapacakları katkının önemli olduğunu ancak hükümetin bu ilgiyi göstermesinin boynunun borcu olduğunu ve gereken her türlü desteği vereceklerini ve gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Berova, bu bağlamda derneklerin gösterdiği duyarlılık ve çabayı görmenin kendisine mutluluk verdiğini berlirterek, platformun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.