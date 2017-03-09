Yetiştirme yurdunda facia: 22 ölü

Guatemala'da bir yetiştirme yurdunda çıkan yangında ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Bölgedeki iki hastaneden yapılan açıklamada, 13 ila 17 yaşlarındaki 22 kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 41'inin ikinci veya üçüncü derece yanık tedavisi gördüğü belirtildi. Hastane yetkilileri, yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in ofisinden yapılan açıklamada, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Morales ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği sırasında katılımcıları yangında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Guatemala Sosyal Yardım Ajansı Başkanı Carlos Rodas, yetiştirme yurdunda kalanların salı gecesi firar etmek isteyerek isyan çıkarttığını, dün gece bazı çocukların yataklarını ateşe verdiğini belirtti.

Yetiştirme yurdunun kapasitesinin 500 kişi olduğunu ancak binada 800 kişinin kaldığına işaret eden Rodas, "Sorumluluğu kabul ediyoruz ama bu yitip giden hayatları geri getirmez." dedi.

Federal hükümetten yapılan açıklamada, yurt müdürünün görevden alındığı ifade edildi. Açıklamada, yangından önce hükümetin yetimhanedeki sabıkalı çocukların başka tesislere gönderilmesi talep ettiği ancak bu talebin yurt yönetimi tarafından yerine getirilmediği kaydedildi.

"Virgin of the Assumption Safe Home" adı verilen devlet yönetimindeki yetiştirme yurdunda istismar mağdurlarının yanı sıra ıslahevlerinde cezalarını tamamlayan çocukların kaldığı öğrenildi.

Guatemala İnsan Hakları Savcısı Jorge de Leon, yaptığı açıklamada, yurttan kaçan 102 çocuğun bulunduğunu ancak çok sayıda çocuğun hala kayıp olduğunu belirtti.

Yetkilileri bu tesiste farklı gruplardaki çocukların bir arada bulunmasının uygunluğunu araştırmaya çağıran De Leon, "Çocukların söylediğine göre, kendilerinden büyük çocuklar bu çocuklara saldırıyormuş. Çocuklar yemeklerin azlığından ve kötülüğünden de şikayetçi." ifadelerini kullandı.

Yangının çıktığı yetiştirme yurdu daha önce de aşırı kalabalık olması, istismar ve firar iddialarıyla gündeme gelmişti. 2013 yılında aynı yurtta 14 yaşındaki bir kız çocuğu cinayete kurban gitmişti.