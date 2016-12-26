Yevhen Seleznyov Karabükspor'da
Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giyen Yevhen Seleznyov, ligin ikinci yarısından itibaren Karabükspor forması giyecek
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Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı Yevhen Seleznyov'un Kardemir Karabükspor'la anlaştığını açıkladı.
Shakhtar Donetsk alt yapısından yetişen ve Ukrayna Milli Takımı'na kadar yükselen golcü Yevhen Seleznov, ligin ikinci yarısından itibaren Karabükspür forması giyecek.
Anlaşmayı ilk olarak Ukrayna ekibi açıkladı. 2008'de ilk kez Ukrayna Milli Takım formasını giyen Seleznov, 2011-12'de Ukrayna Ligi gol kralı oldu.
Shakhtar Donetsk dışında Arsenal Kyiv, Dnipro ve Kuban Krasnodar takımlarının da formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu, 2016 yazında tekrar Shakhtar'a döndü.
Golcü futbolcu, bu sezon oynadığı 3 maçta 1 gol kaydetti.
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