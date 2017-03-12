YGS bugün yapılacak

Türkiye’nin 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) bugün yapılıyor.

Sınav Türkiye’yle birlikte KKTC’de ÖSYM tarafından atanan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Tek oturumda yapılacak sınav, saat 10.00’da başlayıp 160 dakika sürecek.

YGS 2017’ye KKTC’de girmek için 2 bin 178 kişinin başvuruda bulunduğunu belirtilen açıklamada, bunların 769’unun KKTC Liselerinden mezun KKTC vatandaşı olduğu ve yine KKTC vatandaşlığına sahip 95 adayın ise KKTC dışında bir merkezde sınava girmek için başvuruda bulunduğu kaydedildi.

KKTC liselerinden mezun olup sınava TC Kimlik numarası ile başvuran aday sayısı ise 1357.