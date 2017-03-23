Yiğit Bulut: "Erdoğan'ın kılına zarar gelirse, kimse rahat kahvaltı bile yapamaz"

Avrupa ve ABD'nin Türkiye'nin ilerlemesini engellemeye çalıştığını savunan Bulut, "Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın kılına zarar gelirse ne Amerika, ne Avrupa ne de diğer coğrafyada hiç kimse rahat kahvaltı bile edemez" dedi.

ABD'NİN UÇUŞ KARARI

ABD'nin Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeye, uçaklarında cep telefonundan büyük elektronik cihazlara kabin yasağı getirmesini de değerlendiren Bulut şöyle konuştu: " Türk Hava Yolları'yla (THY) ilgili alınan karar 4 gün sonra yürürlüğe girecek ve İstanbul Havalimanı ve Ortadoğu'daki pek çok havalimanı ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçaklar Amerika'ya — ki parantez açıyorum, İngiltere'nin ABD'yi takip ettiği iddia ediliyordu — daha doğrulanmadı ama cep telefonundan büyük elektronik cihazlar kabine giremeyecek. Çok net ve aslında her şeyi anlatan bir örnek."

'BELKİ DE ALMANLARIN RİCASI ÜZERİNE ABD, İSTANBUL'DAN KALKAN UÇAKLARLA İLGİLİ BÖYLE BİR KARAR ALIYOR'

Kararın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından geldiğine dikkat çeken Bulut, kararın arkasında Almanya'nın olabileceğini öne sürdü: "İstanbul yeni havalimanı yatırımı ile birlikte 25 milyar dolara yakın bir yatırımla birlikte, hatta euro dolar da değil, dünyanın HAB'ı olmaya hazırlanıyor. 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanı inşa ediliyor şu anda İstanbul'da ve dünyanın en fazla noktasına uçan havayolları THY'dir. Böyle bir yapılanma içerisinde THY'nin HAB olma veya aktarma olma özelliğini elinden almak üzere belki de Almanların ricası üzerine ABD İstanbul'dan kalkan uçaklarla ilgili böyle bir karar alıyor."

'İSTANBUL'UN HAB OLMA ÖZELLİĞİNİ ELİNDEN ALMAK İSTİYORLAR'

Bulut, şöyle devam etti: "Şimdi, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar bu. Siyasi olarak rekabet edemiyorsun, finansal olarak rekabet edemiyorsun, ticari olarak rekabet edemiyorsun, kalkıp bu tip oyunlarla THY'yi İstanbul havalimanının özelliklerini İstanbul'un HAB olma özelliğini elinden almaya çalışıyorsun. Bu bizim gördüğümüz ilk oyun değil, ilk deneme değil."