Yılan hikâyesine döndü

Gamze Pir Baykur

İran’da İslam dininden Hristiyan dinine geçtiği için yargılanan ve 16 yıl hapis cezasına mahkum edilen Sina Esmailpoor Rodsari, aleyhine kesinleşmiş olan hapis cezasından kaçmak için sahte pasaportla 7 Aralık tarihinde KKTC’ye gelmiş, 12 Aralık tarihinde ise yine sahte pasaportla Güney Kıbrıs’a geçtikten sonra ayni gün yine konu sahte pasaportla KKTC’ye giriş yaparken yakalanmıştı.

13 Aralık tarihinde “Sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte davranışla kayıt temin etme” suçlamalarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı Rodsari, 16 Aralık tarihinde Türkiye’ye ihraç edilmişti ancak Türkiye Cumhuriyeti zanlı Rodsariyi kabul etmeyerek önceki gün KKTC’ye iade etti.

Cezaevine gönderildi...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Sina Esmailpoor Rodsari’nin davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 20 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.