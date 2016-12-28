Yılbaşı gecesi fırtınalı olacak!

Bölgeyi bir süreden beri etkisi altına alan yağışlı hava, kesintisiz devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, sağanak yağış pazartesi dahil hafta başına kadar kesintisiz etkili olacak. Salı ve Çarşamba ise yağmur beklenmiyor.

Gündüz ortalama hava sıcaklığını 14-16 derece olarak veren Meteoroloji, yarın yer yer fırtına beklendiğini de bildirdi.