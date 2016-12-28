Lefkoşa15 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Yılbaşı gecesi fırtınalı olacak!
Yılbaşı gecesi fırtınalı olacak!

Yılbaşı gecesi fırtınalı olacak!

Bölgeyi bir süreden beri etkisi altına alan yağışlı hava, kesintisiz devam edecek.

A+A-

Bölgeyi bir süreden beri etkisi altına alan yağışlı hava, kesintisiz devam edecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, sağanak yağış pazartesi dahil hafta başına kadar kesintisiz etkili olacak. Salı ve Çarşamba ise yağmur beklenmiyor.

Gündüz ortalama hava sıcaklığını 14-16 derece olarak veren Meteoroloji, yarın yer yer fırtına beklendiğini de bildirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.